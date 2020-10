Les jeux sont faits, ma ora come proseguiranno? Il riferimento è ai giochi presenti al Casinò Admiral di Mendrisio, confrontati con i grandi giochi della politica, sia economica, sia sanitaria. Si potrà ancora varcare la soglia dell’Admiral con la speranza di uscirne vittoriosi? O slot machine e tavoli verdi dovranno rimanere desolatamente silenziosi e vuoti? E come sta vivendo il personale del Casinò questa situazione di costante incertezza da coronavirus, imprevedibile come il numero jackpot che aleatoriamente seleziona un fortunato vincitore? Per rispondere a questi quesiti, abbiamo interpellato Luca Antonini, direttore amministrativo del Casinò Admiral di Mendrisio e la responsabile marketing Leila Bigolin Mros.

Tirando le somme

Apriamo la conversazione dalla riapertura della casa da gioco...