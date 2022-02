La proposta di progettare 32 appartamenti per anziani autosufficienti a poca distanza da Casa Girotondo (e in sinergia con essa) per un investimento di oltre 2,2 milioni di franchi, a Novazzano è stata bocciata dalla popolazione. 636 i no, 533 i sì, per una partecipazione al voto che ha sfiorato il 70%.