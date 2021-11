Per il momento il Municipio di Novazzano ha detto stop al progetto Garbinasca. Nell’ambito della discussione sul Piano delle opere 2022-2026 l’Esecutivo ha deciso di posticipare il programma, ritenendo come «in questo momento non ci siano i necessari presupposti per portare avanti un simile investimento». Lo si legge nero su bianco nel messaggio relativo al Preventivo 2022 del Comune.

Un investimento importante

Come forse qualcuno ricorderà nel 2019 il Municipio aveva espresso l’intenzione di avviare uno studio per il restyling di tutto il comparto Garbinasca dove le strutture sportive e annesse sentono ormai il peso degli anni. Il masterplan avrebbe dovuto fare in modo di realizzare un nuovo campo da calcio regolamentare, uno per l’allenamento, nuovi spogliatoi, una nuova sala polivalente e...