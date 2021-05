Novazzano vicinissima al voto: «Firme sufficienti in 7 giorni»

«Già dopo una settimana avevamo raccolto le firme necessarie per andare al voto». Basta probabilmente questa affermazione fatta da uno dei membri del comitato promotore del tentativo di referendum contro il progetto che mira alla costruzione di tre palazzine con 32 appartamenti per anziani autosufficienti a Novazzano per far capire come il disegno del Municipio non convinca buona parte della popolazione.

Per avere l’ufficialità che si andrà al voto bisognerà attendere la conta delle sottoscrizioni da parte del Comune, quelle consegnate questa mattina da diversi rappresentanti del comitato promotore del referendum sono comunque ben più delle necessarie: 413, quando il quorum per andare al voto è di 260.

Subito dopo aver consegnato le firme al segretario comunale Andrea Sala i contrari al progetto hanno colto l’occasione per ribadire le loro ragioni. E per togliersi qualche metaforico sassolino dalle scarpe. Qualcosa accaduto dopo l’annuncio del tentativo di referendum non è infatti andato giù ai membri di questo comitato interpartitico: l’invito aperto del Municipio a non firmare. Una scelta, questa, definita «inopportuna» dai contrari al progetto - in concreto il referendum è contro il credito di 2,2 milioni di franchi per la progettazione delle tre palazzine in zona Casate -: «È vero che c’è la libertà di espressione, ma c’è un limite da rispettare per non censurare dialogo e confronto». La frase incriminata del Municipio - contenuta nella presa di posizione diffusa dopo il lancio della raccolta firme - è stata anche segnalata agli Enti locali.

Il comitato ha infine ribadito di «non voler essere distruttivo o criticare e basta. Non siamo contrari a voler trovare una soluzione per migliorare la qualità di vita degli anziani, ma questo progetto è disconnesso dalla nostra realtà, è sproporzionato e troppo costoso» (il costo stimato per l’edificazione dei 3 edifici è di circa 18 milioni di franchi, ndr).

