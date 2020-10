Negli scorsi giorni sono stati registrati alcuni casi positivi all’interno di una casa per anziani. Il Dipartimento della sanità e della socialità comunica in una nota che nove residenti della casa per anziani Soave di Chiasso sono risultati positivi al coronavirus nei giorni scorsi. Sono attualmente in isolamento nelle loro stanze: un provvedimento preso dalla direzione d’intesa con l’Ufficio del medico cantonale, e ritenuto più indicato rispetto all’attivazione del reparto Covid previsto dagli Istituti sociali comunali in Casa Giardino (dove al momento non risultano casi positivi fra i residenti). L’Ufficio del medico cantonale è in contatto con la direzione per seguire l’evoluzione della situazione e valutare congiuntamente eventuali altri provvedimenti. Le visite all’interno della casa sono nel frattempo state sospese, così come le attività socializzanti e i pranzi nei locali comuni.