Non un solo grande trasloco, bensì due, in due diversi edifici e dopo altrettanti cantieri.

Il Municipio di Mendrisio sta valutando un’alternativa per quanto riguarda la futura sede delle AIM. Lo rende noto rispondendo a un’interrogazione di Massimiliano Robbiani (Lega-UDC-UDF) in merito al progetto da quasi 14 milioni di franchi oggetto di un messaggio poi ritirato lo scorso autunno.

Il disegno prevede la costruzione di una nuova sede in zona ecocentro (sul terreno ex Prato Verde), ma per molti, considerando anche il coronavirus e la crisi ad esso legata, è troppo costoso.