È una battaglia che si protrae da anni quella che vede coinvolto un gruppo di residenti di via Lanz a Mendrisio. Il motivo del malumore e della loro mobilitazione – che si è già concretizzata con una petizione – è il traffico nel loro quartiere, in particolare quello legato ai bus di linea.

Li abbiamo incontrati e ci hanno spiegato che nell’ultimo periodo i loro timori sono persino aumentati a causa di alcuni progetti in fase di concretizzazione nelle vicinanze. Progetti che potrebbero provocare un ulteriore aumento dei transiti (su tutti quello che porterà anche all’apertura di un negozio Aldi in via San Martino). «Sono circa 70 i bus che passano da via Lanz ogni giorno, quasi sempre semivuoti – sottolinea ad esempio uno dei residenti - e quella che dovrebbe essere una zona 30 a vocazione...