Oggi la ramina – rete metallica che funge da confine fra Italia e Svizzera – vale per quello che è, cioè un intreccio di fili di ferro, spesso arrugginito e pieno di buchi. Per molti ora è anche senza senso. Ma ce l’aveva eccome nel 1943 quando migliaia di persone, dopo l’armistizio nell’8 settembre, hanno cercato di raggiungere la Svizzera per sfuggire alla caccia dei nazi-fascisti. Per antifascisti, militari sbandati e molti ebrei la ramina voleva dire due cose: la salvezza o la condanna. Bisognava passare dall’altra parte per sapere se il nostro Paese li avrebbe accolti o li avrebbe respinti. Bruna Cases di 87 anni, ebrea milanese che allora aveva 9 anni, è stata fortunata, a differenza di altre persone. È riuscita a raggiungere Stabio e contemporaneamente la salvezza. A distanza di 79 anni,...