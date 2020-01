Tempo di omaggi e cerimonie augurali in diverse località momò.

Nei giorni scorsi si è ad esempio tenuta la tradizionale cerimonia di inizio di Balerna, nel corso della quale sono stati omaggiati i cittadini che più si sono distinti nel corso dell’anno appena trascorso (per meriti culturali, sportivi o umanitari) e i neodiciottenni.

Riconoscimenti morali: CTLL Cooperativa tempo libero dei lavoratori (per i 50 anni di fondazione), Civica Filarmonica di Balerna (70 anni di fondazione), La Balernitana (per l’impegno per i giovani e la medaglia d’oro al Tiro storico Gottardo 2019).