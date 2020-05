Mercoledì mattina, attorno alle 8.30, in un cantiere edile in via Scairone a Melano, è avvenuto un infortunio che ha visto coinvolto un operaio. Stando alle prime informazioni raccolte lo sventurato stava lavorando quando per motivi da stabilire è caduto da un altezza di circa 2-3 metri, finendo nel piano scantinato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SAM che, visto la scomoda posizione, hanno richiesto l’intervento dell’Unità di Intervento Tecnico dei Pompieri del Mendrisiotto che, con l’ausilio della gru presente nel cantiere, hanno recuperato il ferito. Le sue condizioni non sono note ma, apparentemente, non dovrebbe aver riportato conseguenze particolarmente gravi. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso.