Interventi e costi milionari per ripristinare fiumi e riali del Basso Mendrisiotto

Maltempo

Il Consorzio manutenzione arginature è alacremente all’opera per ristabilire le condizioni di argini e bacini dopo il maltempo – Per il momento le stime dei lavori indicano una spesa fra 1 e 2 milioni – Si parla di portare via 15.000 metri cubi di materiale – Preoccupa la situazione nella zona del Ghitello