Fra poche settimane anche Novazzano avrà il «suo» impianto di videosorveglianza. Come annunciato dal sindaco Sergio Bernasconi nel discorso di auguri alla cittadinanza visionabile sul sito del Comune, «a inizio anno verranno installate quattro telecamere di videosorveglianza: nella piazza in centro paese, alla rotonda per il valico di Bizzarone, all’incrocio fra via Indipendenza e via Marcetto e alla rotonda alle scuole». Bernasconi ha pure aggiunto che verranno posate altre due telecamere in relazione ai controlli del centro federale d’asilo di Pasture: una su via Torraccia, all’altezza del bivio su via Mulini, e l’altra alla rotonda della Pobia. Queste ultime due apparecchiature non saranno però pagate dal Comune.

Accordo con Chiasso

All’inizio dell’articolo abbiamo scritto la parola «suo»...