La fase principale del cantiere iniziata da pochi giorni riguarda proprio la piazza centrale e la sua pavimentazione in pietra naturale. «I lavori stanno coinvolgendo il piazzale, dove sarà sia rinnovata la pavimentazione sia impermeabilizzata l’intera area», spiega Mitka Fontana vicedirettore dell’Ufficio tecnico di Mendrisio. Per rinnovare l’area sarà quindi necessario rimuovere la pavimentazione attuale: «Il lavoro sarà portato avanti a fasi, perché chiudere l’intero piazzale per sostituire in blocco la pavimentazione non è possibile, anche se sarebbe stato più semplice e veloce. Abbiamo suddiviso lo spazio in sei aree e procediamo un’area dopo l’altra, un po’ come si fa quando si interviene in una strada con diverse corsie». Questa è la fase che può essere definita la più complicata: «Perché i lavori coinvolgono un’area che funge da passaggio obbligatorio per chi frequenta la struttura: quella tra l’entrata del negozio Migros, l’ascensore, la scala per l’autosilo e il chiosco».