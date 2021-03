Al momento del voto – 43 sì, 3 no e 8 astensioni – si è concretizzato il dissenso del gruppo Lega-UDC esposto in sede di discussione, oltre al no dell’indipendente Tiziano Fontana. Dopo il chiaro sì portato da i rappresentanti di PPD (Fabrizio Poma), Verdi (Daniela Carrara), PLR (Niccolò Bordogna) e Giacomo Stanga (IaS), Simona Rossini e Massimiliano Robbiani hanno spiegato che il progetto non li ha convinti dal punto di vista finanziario, in particolare sui contributi futuri dovuti da Mendrisio. Il vicesindaco Paolo Danielli ha spiegato come il Municipio creda in questo progetto per le attività sportive dei sodalizi interessati. Ma ha insistito sul fatto che se la Fondazione non troverà entro 4 anni il denaro necessario per l’operazione (circa 1,5 milioni) il diritto di superficie non verrà concesso. Prima del voto finale, il plenum ha comunque bocciato la proposta di Lega-UDC di rimandare il messaggio all’Esecutivo affinché lo demandi alla Commissione della gestione per valutarne gli aspetti finanziari.