Si aggiunge una cancellazione nel calendario degli eventi inizialmente in programma nel Mendrisiotto nel 2020. E di quelle che non passano inosservate: non ci sarà nemmeno la fiera di San Martino. La notizia è fresca, ed è frutto di una recente riunione tra gli organizzatori dell’evento: Comune, polizia della Città e Gioventù Rurale.

Solo poche settimane fa il municipale responsabile del dicastero Sport e tempo libero Paolo Danielli aveva annunciato dalle nostre colonne il desiderio di non rinunciare all’evento, e di voler proporre nel 2020 un’edizione un po’ diversa della fiera, senza luna park e capannoni, ma incentrata su bestiame, macchinari agricoli e mercato.

Per chi deve organizzare logisticamente l’evento non ci sono però le premesse per dare vita a un’edizione 2020 della fiera. Troppi...