L’uomo, difeso dall’avvocato Rossano Bervini e che non lavora più per l’ospizio momò, era già stato prosciolto da sette delle otto accuse di coazione nei confronti di ospiti della struttura in prima istanza. La CARP aveva fatto cadere anche l’ottava: l’aver minacciato un’anziana in cinque occasioni di legarla a una carrozzina e di «mandarla giù» affinché smettesse di piangere. Questo perché, come riferito da testimoni, la donna non aveva reagito alla minaccia, anche perché sofferente di problemi d’udito. Non era dunque data la minaccia di grave danno necessaria a configurare il reato di coazione. Cosa con cui il TF si è detto d’accordo.