Il coronavirus entra anche nella casa per anziani Santa Filomena di Stabio. A darne comunicazione è stata la direzione della struttura. Sono otto gli ospiti risultati positivi al tampone. Le prime avvisaglie risalgono alla serata di venerdì scorso, quando un primo residente ha rivelato di essere rimasto contagiato. Da lì, spiega in una nota l’organo direttivo, si è provveduto a testare altri 32 anziani che risiedono nella stessa ala. Sul fronte del personale, invece, sono quattro i collaboratori positivi.

La segnalazione all’Ufficio del Medico cantonale da parte della direzione sanitaria della casa è stata immediata e i contatti sono costanti al fine di monitorare la situazione. Al momento, ribadiscono i responsabili, il contagio è «circoscritto», in ogni caso è stato predisposto un reparto COVID nel caso in cui l’infezione dovesse estendersi. Sul fronte delle misure preventive si è deciso altresì di sospendere le visite, le attività di socializzazione e i pranzi in comune per dare modo di effettuare una indagine ambientale. I contatti fra gli ospiti e i loro famigliari, già preavvisati, continueranno grazie alle videochiamate.