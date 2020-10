L’omicidio di via Valdani a Chiasso entrerà presto in aula di tribunale. In relazione al decesso del 73.enne cittadino svizzero avvenuto il 27 novembre 2015, il Ministero pubblico comunica che la Procuratrice pubblica Marisa Alfier ha rinviato a giudizio, dinanzi alla Corte delle assise Criminali, padre e figlio, un 56.enne e un 28.enne, entrambi cittadini italiani. Le principali ipotesi di reato sono quelle di assassinio, subordinatamente omicidio intenzionale, e aggressione. Non saranno rilasciate ulteriori informazioni.