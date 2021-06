Per Villa Patria è l’ora della rinascita

Brusino Arsizio

Sono iniziati i lavori per la ristrutturazione e riqualificazione dello storico edificio che si affaccia sul Ceresio – In futuro sarà uno stabile a vocazione turistica, con anche un bar e un bed&breakfast – Il suo parco, che funge anche da piccolo lido, sarà agibile per tutta la durata del cantiere