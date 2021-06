È un passo formale, ma decisivo verso la ristrutturazione del Palapenz di Chiasso quello formalizzato nei giorni scorsi... a Balerna. Sì perché la struttura multifunzionale è di proprietà del Comune di Chiasso ma si trova in territorio di Balerna. A pubblicare la richiesta edilizia per poter procedere con il cantiere è quindi stato il Comune di questa seconda località.

Sta di fatto che la domanda di costruzione è in pubblicazione (lo resterà fino al 23 giugno), può essere consultata all’Ufficio tecnico di Balerna e l’istante è il Comune di Chiasso. Concerne formalmente la «manutenzione straordinaria del Palapenz». Il progetto, di cui si è parlato spesso nel recente passato, dal costo di circa 5,5 milioni di franchi (un investimento a cui hanno contribuito anche diversi Comuni del Basso Mendrisiotto) prevede un intervento «totale»: strutturale per garantire la stabilità dell’edificio e di rinnovo (funzionale e formale). Il cantiere, se l’iter non subirà intoppi, dovrebbe partire in autunno.