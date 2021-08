Un infortunio in parapendio è avvenuto oggi poco prima delle 16.30 a Riva San Vitale. Un 35enne cittadino italiano residente negli Emirati Arabi Uniti, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha riscontrato dei problemi in fase di atterraggio, precipitando da un'altezza di circa 15 metri. Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e, in supporto della Polizia Città di Mendrisio, sono prontamente intervenuti i soccorritori del SAM e della Rega, che dopo aver prestato le prime cure al parapendista lo hanno elitrasportato al Pronto soccorso. Stando a una prima valutazione medica l'uomo ha riportato gravi ferite.