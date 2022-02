«Fra donne e uomini, in base al modello di analisi standardizzato, non sussiste alcuna differenza salariale inspiegabile in senso stretto in misura statisticamente valida». Oppure, detto in altre parole: «Il rischio di guadagnare meno del previsto sulla base della funzione, dell’esperienza personale e della formazione è all’incirca lo stesso per gli uomini e per le donne. Non sussiste alcuno squilibrio a sfavore di un genere».

Sono queste le conclusioni a cui è giunto il revisore esterno che è stato incaricato dal Municipio di analizzare la parità salariale tra i dipendenti della Città di Mendrisio e delle Aziende Industriali Mendrisio (AIM). Parafrasando e semplificando: la parità salariale è rispettata.

Differenze «irrilevanti»

In totale sono stati analizzati i salari di circa 250 dipendenti...