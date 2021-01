Sono ben 14 i collaboratori dell’amministrazione comunale di Mendrisio che si alternano al telefono per organizzare le previste sedute di vaccinazione per gli anziani del comune impossibilitati a recarsi nei centri istituti dal Cantone ma desiderano comunque farsi inoculare il siero il più vicino possibile al loro domicilio. Il loro impegno consiste nel rispondere al numero di telefono istituito appositamente per gli annunci (058.688.32.30) e nel contattare direttamente gli over 85.

«Entro domani vogliamo avvicinare tutti gli over 85 residenti a Mendrisio, che sono circa 470, per poi passare agli over 80» spiega il segretario comunale Massimo Demenga. Sì perché proprio da ieri le autorità cantonali hanno abbassato a 80 anni il limite dei vaccinandi. «Una volta terminato il lavoro con i più anziani ci dedicheremo a questa “nuova” fascia».

I numeri

In cifre, sono circa 470 gli over 85 abitanti a Mendrisio. 150 si sono annunciati per salire con i propri mezzi a Rivera. Altri 200 sono già stati contattati dai collaboratori comunali. Oggi rimanevano ancora 150 persone che, come detto, sarebbero state interpellate in questa ore. Per quanto riguarda la fascia 80-85 anni, i residenti a Mendrisio sono quasi 1.000. Da quanto appurato, finora gli anziani del capoluogo sembrano in gran parte molto disponibili alla vaccinazione.

A questo punto si tratta di mettere in piedi un’organizzazione e i servizi necessari. «Noi siamo pronti ma aspettiamo che ci venga indicato con precisione come procedere. A sapere, per esempio, su quanti medici possiamo contare e se servono spazi dove concentrare gli anziani. Ripeto, siamo preparati, anche magari a predisporre il trasporto delle persone da casa al luogo della vaccinazione» conclude il nostro interlocutore.

