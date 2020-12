I pazienti contagiati che non hanno potuto essere dimessi sono stati subito trasferiti nelle tre strutture COVID a Locarno e a Lugano, mentre per i collaboratori sono state decretate le necessarie quarantene, ha sottolineato l’EOC.

Per contenere ulteriormente la diffusione del virus sono state prese, di concerto con l’Ufficio del Medico Cantonale, ulteriori misure di sicurezza. È stato deciso in particolare di sospendere da subito e fino a nuovo avviso le visite dei famigliari ai pazienti ricoverati presso l’OBV; inoltre, il distanziamento fra i pazienti sarà ulteriormente aumentato, trasferendo tutti i degenti in camere singole. Sul posto è ora in corso un’indagine ambientale per capire le modalità di diffusione del virus nonostante tutte le precauzioni già prese.