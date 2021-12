Pubblico e giurati hanno probabilmente lasciato l’aula di tribunale con più dubbi di quanti ne avevano quando sono entrati. È stato assassinio o omicidio? I carnefici erano uno o due? C’era premeditazione? Volevano uccidere o solo spaventare? E se davvero c’era premeditazione, perché abbandonare l’auto sul luogo del delitto? Non realizzarono che la polizia l’avrebbe trovata subito? E che fine ha fatto il coltello? È stato usato per davvero? Stiamo parlando del giallo di via Valdani a Chiasso. Il 27 novembre del 2015, tra le 18.33 e le 18.50, Angelo Falconi - 73 anni - venne ucciso in un’autorimessa privata. Colpito a morte, più volte e anche quando era a terra, con una spranga di ferro. Con una spranga di ferro e, così perlomeno è convinta l’accusa (la procuratrice pubblica Marisa Alfier),...