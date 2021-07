Dovrà rispondere dell’accusa di omicidio colposo il cacciatore di 53 anni del Mendrisiotto che il 14 settembre 2019 uccise per errore con un colpo di fucile un amico durante una tragica battuta di caccia nel bosco del Penz a Pedrinate.

Al termine dell’inchiesta penale, la procuratrice pubblica Marisa Alfier ha infatti rinviato a giudizio il 53.enne, come riferito ieri dalla RSI. L’accusato sarà quindi giudicato da una Corte delle Assise correzionali che sarà presieduta dal giudice Amos Pagnamenta.

Scambiato per una preda

Non era ancora mezzogiorno quando cinque cacciatori si erano dati appuntamento alla collina del Penz a Chiasso per abbattere qualche cinghiale. Il gruppetto si era appostato in attesa della preda. Ad un certo punto il 53.enne ha visto qualcosa muoversi nella boscaglia. Credendo fosse un animale sparò, colpendo però a morte il compagno di caccia di 50 anni domiciliato a Morbio Inferiore.