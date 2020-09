Saranno oltre 300 i nuovi parcheggi park and rail che saranno messi a disposizione a Mendrisio nelle prossime settimane. Tutti nelle immediate vicinanze delle stazioni. E in caso di necessità il loro numero dal lunedì al venerdì potrebbe anche raddoppiare.

Nel capoluogo l’imminente apertura di due autosili permetterà di rispondere a una richiesta annosa, quella di aumentare gli stalli per pendolari. Solo nei pressi della stazione ferroviaria negli ultimi anni - era ad esempio stato sottolineato in un’interrogazione a inizio 2019 - gli stalli park and rail disponibili sono diminuiti di oltre 60 unità. Questa situazione sta però per cambiare grazie agli autosili San Martino e del futuro campus SUPSI. Il primo promosso dal patron del FoxTown Silvio Tarchini e a ridosso della stazione San Martino,...