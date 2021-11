Undici mesi dopo, sono ancora loro - Dolfa, Giovanni Battista, Giancarlo e Constantin - a dare l’esempio. Loro, come gli altri 4 mila ospiti delle case per anziani ticinesi che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino. Si è ripartiti da lì, da dove tutto era cominciato il 4 gennaio scorso. Questa volta, però, insieme al vaccino di Pfizer è arrivato anche l’antinfluenzale. «Una punturina su un braccio, e una sull’altro», spiegavano oggi agli ospiti gli operatori sanitari della casa per anziani Giardino e Soave di Chiasso. «Io faccio tutto quello che serve. Anche perché voglio arrivare a 100 anni», dice Dolfa, un’arzilla signora che di anni ne ha 98. «Non mi spaventa più niente. Sono sopravvissuta a un tumore al seno, e poi anche al coronavirus. Per fortuna quando mi sono infettata ho avuto...