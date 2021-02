Il PLR di Chiasso è convinto del suo potenziale. E delle scelte fatte un anno fa, prima che le elezioni comunali 2020 fossero annullate a causa del coronavirus. Per raggiungere gli obiettivi che si è prefissato, la squadra selezionata lo scorso anno è quella ideale. Per questo la lista dei candidati che correranno per un posto in Municipio non è cambiata. E ora è anche ufficiale. La lista dei candidati in corsa per l’Esecutivo – così come quella per il Consiglio comunale – è stata accolta ieri all’unanimità dalla sezione chiassese del PLR, che si è riunita virtualmente in assemblea. Un’assemblea a cui era presente una sessantina di persone.

Persone e qualità

Gli obiettivi sono chiari e sono sostanzialmente tre. La conferma della poltrona di sindaco ora occupata da Bruno Arrigoni, quella di un...