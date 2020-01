«Quali conseguenze sul traffico con l’introduzione dell’obbligo del contrassegno autostradale sulla tratta Mendrisio - Stabio Ovest?». Se lo chiedono i consiglieri comunali PPD Gianluca Romanini e Evelyne Battaglia-Richi, che hanno inoltrato un’interpellanza al Municipio di Mendrisio per fare chiarezza sulla questione. Gli esponenti del PPD scrivono: «Dal 1. gennaio 2020, la (semi)autostrada N24 che collega Mendrisio e Stabio ovest, finora considerata come strada cantonale, è stata integrata nella rete delle strade nazionali e si è reso obbligatorio l’uso del contrassegno autostradale per transitarvi. In questi primi giorni dell’anno si ha la percezione (aumento di traffico) che, un gran numero di utenti che precedentemente transitavano sulla tratta menzionata, abbiano ora optato per la strada cantonale via Genestrerio o per la rete di strade comunali passanti per Rancate e Ligornetto». I consiglieri comunali aggiungono: «Non sarebbe da escludere che numerosi automobilisti vogliano evitare l’acquisto del contrassegno andando ad incrementare i transiti su strade orientate all’insediamento; le stesse che recentemente sono state (o che saranno) interessate da provvedimenti di riqualifica. Tutto sommato: perché acquistare il contrassegno se, per giungere a destinazione, si può facilmente evitare quel breve tratto della N24?». Dopo questa premessa, Gianluca Romanini e Evelyne Battaglia-Richi chiedono al Municipio: