Della destinazione da conferire a quei tre terreni a Chiasso si parla da oltre 30 anni. Ora, dopo dei tentativi non andati a buon fine, sembra però che la strada sia decisa e in discesa. Il futuro pensato dal Municipio per i tre mappali in territorio di Seseglio, a ridosso del centro sportivo, è condiviso anche dal gruppi politici. Un dettaglio che, visto che l’ultima pianificazione si è scontrata con lo scoglio di un referendum, non è da poco.

Nei giorni scorsi il Municipio ha quindi messo nero su bianco in un messaggio la variante di PR che permetterà di edificare un centro sportivo e ricreativo, con vocazione turistica, nella cittadina di confine (ad esempio un centro wellness e termale).

«Mediante la variante qui proposta (i terreni si trovano in Zona attrezzature sportive private ZASP, ndr) si intendono creare le premesse per la realizzazione di un centro sportivo multifunzionale», spiega l’Esecutivo. Attualmente la zona, si precisa, non è «sufficientemente adeguata allo scopo edificatorio previsto».

I motivi per optare per questa variante e preparare il terreno, metaforicamente parlando, per l’edificazione di un centro sportivo multifunzionale sono svariati, si sottolinea. Quelli di fondo sono la vicinanza con il centro sportivo già esistente e la necessità di sistemare un comparto in stato di abbandono. A loro si aggiungono la necessità di bonificare questi terreni e il fatto che negli ultimi anni «non sono mai pervenute domande di costruzione conformi all’attuale destinazione d’uso».

Nel concreto la variante pone i presupposti per far ospitare all’area anche dei contenuti ricreativi e turistici, e non solo sportivi.

No all’idea del parco

I tre terreni - di una superficie complessiva di oltre 7.300 metri quadrati - sono al centro anche di un secondo testo firmato poche ore fa dal Municipio. Il preavviso a una mozione presentata nel corso dell’ultima seduta di Legislativo in cui sei consiglieri comunali proponevano la creazione non un centro sportivo multifunzionale, bensì di un’area di svago con parco giochi. Nel preavviso il Municipio conferma però la sua visione: «La proposta appare ridondante per rapporto al contesto suburbano in cui s’inserisce l’area, costellata dalla presenza di numerose ed ampie infrastrutture a carattere ricreativo inserite nel bosco del Penz e nella limitrofa area sportiva. La destinazione a carattere sportivo-ricreativo che s’intende conferire al comparto risulta invece complementare». Per creare una zona di svago pubblica sarebbe inoltre necessario acquistare i terreni, investendo svariati milioni di franchi. Un’operazione che il Municipio definisce «superflua e certamente non prioritaria».

