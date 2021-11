Il 2 novembre 2021 sono iniziate le opere di risanamento del fabbricato viaggiatori presso la stazione di Chiasso. I lavori, per un investimento complessivo di oltre 10 milioni di franchi, interamente a carico delle FFS, si concluderanno nell’estate 2023. Oggi, con un simbolico colpo di piccone, il sindaco di Chiasso Bruno Arrigoni, il consigliere di stato Claudio Zali e la direttrice FFS-Regione Sud Roberta Cattaneo hanno dato il via ai lavori alla stazione di Chiasso.

Le FFS proseguono così le opere di ammodernamento delle proprie stazioni in Ticino. Con le nuove stazioni di Bellinzona, Lugano, Locarno e Mendrisio, che sarà presentata a metà dicembre 2021, anche a Chiasso ha preso dunque il via la ristrutturazione dello storico edificio viaggiatori.

Tra i principali interventi previsti c’è un centro viaggiatori moderno, spazioso e con molta luce naturale, che sarà realizzato secondo il nuovo concetto, già implementato, ad esempio, alla stazione di Montreux. Vi saranno nuove superfici commerciali, tra cui un negozio Avec e un bar, sarà risanata l’intera facciata esterna, sostituita la pavimentazione, con granito ticinese, nell’atrio e nel corridoio, e installato un moderno concetto di illuminazione così come due ascensori, di cui uno collegato al sottopasso per accedere ai treni.

A Chiasso le FFS stanno procedendo anche al rinnovo e all’ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria, sia Chiasso Viaggiatori sia Smistamento. Con l’apertura delle due gallerie di base e il previsto aumento del traffico merci e passeggeri sono stati definiti interventi mirati per aumentare la capacità e il comfort della stazione più a sud della Svizzera. Un progetto iniziato nel 2017 e che sta procedendo a tappe. Nel 2019 è entrato in servizio il nuovo apparecchio centrale elettronico di Chiasso Viaggiatori (ACE Chiasso) e si sono conclusi i lavori di rinnovo degli accessi per la clientela (marciapiedi, sottopassi, rampe e arredi). Dallo scorso luglio sono invece in esercizio i primi due binari di 750 metri per il traffico merci. Nei prossimi anni entreranno in esercizio anche gli altri tre binari da 750 metri. La fine dei lavori è prevista nel 2023.