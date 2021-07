Perché questa via si chiama così?

Per suggerirci storie o chiederci chiarimenti su strade e piazze con nomi particolari potete scriverci a [email protected] La redazione raccoglierà i vostri suggerimenti e sarà anche volentieri a disposizione per tentare di raccontarne la storia o, perlomeno, scoprire qualcosa in più su quei luoghi.

La «Cavalcata di Capolago» e il lungolago Napoleone Bonaparte

Forse non tutti sanno che a Capolago, quartiere di Mendrisio, esiste anche un lungolago. Proprio negli scorsi giorni eravamo sul posto alla presentazione di una proposta per migliorare le strutture di accesso al Ceresio, per valorizzare il territorio e per offrire il meglio alla popolazione e ai turisti .

Ci siamo così imbattuti in una classica targa con l’indicazione del personaggio a cui è stato intitolato il lungolago: Napoleone Bonaparte. Sì poprio lui, il generale e imperatore di Francia.

Ma come mai il lungolago di Capolago si chiama così? Quali sono i legami fra Napoleone e quel lembo di Ceresio?

Ebbene, scorrendo le pagine del pregevole libro «Napoleone e il Ticino» curato da padre Callisto Caldelari in occasione del 200. dell’Atto di Mediazione si cita proprio la famosa «Cavalcata di Capolago» compiuta il 19 giugno 1797 da Napoleone Bonaparte. L’imperatore giunse da Milano sulle rive del Ceresio con i suoi uomini e, solo, si spinse sulla passeggiata a lago per ammirarne il paesaggio. E chiudendo gli occhi ci pare di vedere il generale, allora non ancora imperatore, nella sua classica posa.

Ha il nome della pista dell’Ambrì, ma l’hockey non c’entra nulla

Ad Arzo c’è una via che si chiama Valascia come la (ex) pista di hockey dell’Ambrì. Ma lo sport non c’entra. La viuzza del nucleo non si chiama così perché in quella zona in passato abitava un tifoso biancoblù particolarmente sfegatato o per ragioni simili. Anzi, alcuni tifosi luganesi scoprendo la vera ragione di questa denominazione faranno probabilmente un sorriso. La viuzza addossata alla chiesa - si spiega nel libro «I caraduu da Mérat», che cita Giovanni Piffaretti - «porta sul greto del torrente che scende» dal Poncione di Arzo, «un tempo una delle poche discariche di rifiuti provenienti da tutto il paese». D’estate, il sabato sera, per alleviare la puzza, il Municipio lasciava correre l’acqua lungo tutta la contrada creando dei piccoli ruscelli che rinfrescavano e nel contempo pulivano.

Questa spiegazione però ad Arzo non convince tutti, c’è chi infatti più semplicisticamente pensa che Valascia (termine spregiativo di valle) si riferisca a quell’area a ridosso del fiume, dove si usava gettare vari rifiuti, affinché l’acqua poi li portasse via.

