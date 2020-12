Stando alle previsioni nei prossimi 15 anni la popolazione di Mendrisio dovrebbe crescere di 1.800 unità. I Piani regolatori in vigore nel capoluogo momò (quindi quelli del borgo e dei suoi quartieri) hanno però riserve per ulteriori 5.370 abitanti. «Pari a un grado di copertura del 298%», spiega il Municipio in una nota.

Simile, anche se non così accentuata, la situazione per quanto riguarda il mondo del lavoro. I Piani regolatori in vigore permettono l’insediamento di 2.918 nuovi addetti, «che di fronte a una prognosi di crescita pari a 2.050 unità, corrisponderebbe a un grado di copertura del 152%».

L’esame di plausibilità

Cosa significano questi numeri? La risposta è semplice: i Piani regolatori (PR) in vigore a Mendrisio sono sovradimensionati.

A calcolare i dati resi noti dal Municipio è stata la Sezione dello sviluppo territoriale (SST) del Cantone, che ha analizzato il Compendio sullo stato dell’urbanizzazione di Mendrisio (lo strumento che fornisce un quadro aggiornato della situazione relativa all’uso del territorio edificabile delimitato dai PR, in particolare per quanto riguarda i terreni liberi ed i comprensori non ancora edificati, recentemente aggiornato dalla Città). L’esame di plausibilità del dimensionamento delle riserve dei Piani regolatori comunali realizzato dalla SST è stato trasmesso nei giorni scorsi al Municipio, che ieri ha quindi reso note le conclusioni del Cantone e le sue reazioni.

Le misure di salvaguardia

«In considerazione che le riserve dei Piani regolatori ammonterebbero a più del 120% del fabbisogno - si legge nella nota del Comune -, la SST ritiene che vi siano le condizioni per istituire immediatamente, nel caso entrasse in vigore la scheda R6 del Piano direttore cantonale (la scheda che regola gli insediamenti e la gestione delle zone edificabili, ndr) le misure di salvaguardia della pianificazione». Mendrisio potrebbe quindi fare scelte pianificatorie volta a far rientrare la situazione. Prima però bisogna capire se e quando la scheda R6, con la quale il Cantone si adegua alle nuove disposizioni della Legge federale sulla pianificazione del territorio, entrerà in vigore (oggi è bloccata da dei ricorsi).

«Cifre non inattese»

I dati calcolati dal Cantone non sorprendono il Municipio: le cifre «non sono inattese, ma precisano e confermano una situazione già considerata in precedenza a livello qualitativo. Si ritiene infatti che la poca differenza tra quanto calcolato dal Municipio e dalla SST confermi la corretta impostazione del Piano direttore comunale (PDc) in fase di completamento». Cosa c’entra il Piano direttore comunale? Anche in questo caso la risposta è piuttosto semplice: Mendrisio sta per terminare la sua elaborazione (lo strumento definirà la visione territoriale futura del capoluogo) e il Municipio si basa su di esso per elaborare una strategia per far rientrare le sue riserve edificatorie nei limiti del compendio. Una strategia su cui l’Esecutivo, ora che dispone delle cifre esatte del Cantone, si sta chinando. Ma tutt’altro che scontata, perché bisognerà capire come e dove intervenire, introducendo verosimilmente nuovi indici di sfruttamento e magari anche modificando destinazioni di alcuni terreni, alterandone i valori.

Dati accessibili su richiesta

Presto tutti i dati contenuti nel compendio saranno accessibili a tutti coloro che desidereranno conoscerli. Il compendio – nella sua integralità, quindi con i dati riguardanti tutti i quartieri – potrà infatti essere consultato da chi lo richiederà. Lo aveva stabilito poco più di un anno fa il Consiglio di Stato, sollecitato da diverse richieste del consigliere comunale indipendente di Mendrisio Tiziano Fontana. La pubblicazione dei dati di ieri ha quindi rallegrato Fontana: «Significa anche che il compendio, prima fermo alla situazione del 2015, è stato aggiornato. Questo però è solo l’inizio, resto in attesa di cifre più precise, anche per capire se l’evoluzione futura della pianificazione del territorio terrà conto di questi dati tecnici».

©CdT.ch - Riproduzione riservata