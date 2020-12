Il «ricco aperitivo» è diventato un aperitivo normale. Una metafora, o forse no. Guardando le cifre nude e crude, gli impieghi a tempo pieno nelle banche del Mendrisiotto sono passati dai 650 del 2007 ai 470 del 2019, come ci fa sapere l’Associazione Bancaria Ticinese. Nello stesso arco di tempo il distretto di Lugano ne ha persi un migliaio scendendo, circa, da cinquemila a quattromila unità al cento per cento. La tendenza è quella, non si scappa. Ma al netto del ridimensionamento generale, come se la sta passando la seconda piazza finanziaria ticinese?Il punto XMatthias Anderegg, presidente del Gruppo Banche Chiasso, è abbastanza fiducioso: «Sembra che il punto più basso sia stato raggiunto. Dal mercato ultimamente arrivano segnali di stabilità e in alcuni casi ci sono anche dei piccoli aumenti....