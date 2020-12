Non è stato un episodio isolato quello dell’11 aprile 2019 di Arzo, giorno in cui un 35.enne italiano ha preso a botte la moglie (nel frattempo diventata ex) e cercato di soffocarla, tanto da spingere la procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis a ipotizzare il reato di tentato omicidio intenzionale (subordinatamente esposizione a pericolo della vita altrui, tentate lesioni gravi e ripetute lesioni semplici qualificate, in parte tentate).

Sfogliando l’atto d’accusa, infatti, emerge che l’uomo avrebbe ferito la compagna almeno un’altra dozzina di volte negli anni precedenti, a partire dal 2012, con conseguenze per la salute della donna anche importanti: frattura del pavimento orbitale sinistro, frattura scomposta al naso, frattura di radio e ulna, frattura del polso, diverse fratture alle costole, ferite che hanno necessitato punti di sutura (in due casi causate da un coltello), tumefazioni, lividi ed ematomi. I litigi, a mente dell’accusa, erano violenti e pressoché quotidiani.

L’uomo, per far sì che la moglie non raccontasse le violenze, l’avrebbe anche frequentemente minacciata, dicendo che se l'avesse fatto avrebbe ucciso lei o il figlio. In tre o quattro occasioni le avrebbe anche puntato un coltello verso l'addome dicendole che se l’avesse lasciato «l’avrebbe sventrata come un porcello».

Quell'11 aprile 2019, secondo l'accusa, il litigio sarebbe sfociato per futili motivi in bagno e l'imputato avrebbe sollevato di peso la moglie, scaraventandola nella vasca da bagno, dove le avrebbe rovesciato in testa un secchio contenente un residuo di acqua e candeggina. Poi le avrebbe spinto la faccia sul fondo della vasca, dove vi era un filo d'acqua. Con un calcio la donna si sarebbe liberata e sarebbe scappata in salotto, dove l'uomo l'avrebbe raggiunta e colpita con ripetuti pugni sul costato e uno alla tempia. Le avrebbe poi morso il labbro e sarebbe riuscito a cingerle il collo con l'avambraccio e cercando di soffocarla, facendole annebbiare la vista e perdere i sensi per qualche secondo.

Il 35.enne, in carcere da allora per espiare anticipatamente la pena, è oggi alla sbarra per rispondere di questi reati di fronte alla Corte della Assise criminali presieduta dalla giudice Francesca Verda Chiocchetti, la quale sta procedendo al suo interrogatorio: «È giusto che paghi i miei errori, ne ho fatti così tanti e non voglio farne più. Mi hanno fatto perdere tutta la mia famiglia», ha detto: «Sono maturato: ho capito che alzare le mani contro una persona, indipendentemente da quello che ti dice, è sbagliato».

