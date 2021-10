Lei non lo dice apertamente, anzi sembra quasi voglia nasconderlo. Per parlare del sessantesimo anniversario della ditta di cui è alla guida dagli anni ottanta mostra le foto fatte durante le numerose gite aziendali, quelle scattate durante le cerimonie di commiato di chi andava in pensione, parla dell’interazione speciale tra i prodotti che vedono la luce a Stabio e gli operai che li creano. Non si attribuisce apertamente i meriti del successo aziendale e non accenna mai ai premi che ha vinto, tra cui quello di donna d’affari svizzera dell’anno. Fides Baldesberger è il ritratto della modestia. Ma è anche il ritratto della tenacia e dell’orgoglio.

I rubini e gli orologi

Oggi a Stabio, negli spazi della Outils Rubis che dirige, ha ripercorso la storia della ditta e dei prodotti che crea: quelle pinzette che da anni sono ormai il meglio che si possa trovare sul mercato. Outils Rubis non ha eguali, «non perché lo dico io, ma perché lo dicono gli altri».

Outils è il termine francese con cui si indica uno strumento, un utensile. Rubis viene invece dalla parola rubino. Il nome della ditta è legato alle sue origini: l’azienda è nata nel 1961 e produceva pinzette per le case orologiere svizzere. Pinzette che servivano per incastonare i rubini negli orologi di alta gamma.

Con il tempo però il mercato dell’azienda si è evoluto e diversificato. Ha dovuto farlo, perché in ballo c’era la sopravvivenza. «Negli anni ottanta c’è stato il boom della Silicon Valley e le pinzette sono diventate uno strumento essenziale nell’elettronica. Dopo 10 anni circa però siamo stati confrontati con la dislocazione della produzione in Asia e lì siamo stati messi di fronte a una sfida».

È in quel momento che Outils Rubis ha deciso di lanciarsi in un nuovo ramo, quello della cosmetica. Oggi la produzione di pinzette per la cosmetica rappresenta oltre il 50% del lavoro della ditta stabiese, ma farsi largo in questo campo non è stato facile. «Fino a quel momento la qualità delle pinzette utilizzate in cosmetica era una vergogna - ha ammesso Baldesberger - allora ho pensato di portare nella cosmetica la qualità e creare un brand».

Tante porte in faccia

In questa storia naturalmente c’è anche un «ma»: «I nostri prezzi erano più alti di quelli della concorrenza e non disponevamo di un reparto marketing-pubblicità nemmeno lontanamente paragonabile a quello delle multinazionali. Tutto quello che potevo fare era suonare il campanello di tutti e proporre i nostri prodotti. Vi lascio immaginare le reazioni quando rivelavo i nostri prezzi, non sapete quanti telefoni e porte in faccia ho ricevuto». La determinazione però è stata pagante, perché Outils Rubis festeggia i 60 anni di attività con un’azienda leader nel settore, sana e vincente. «La concorrenza faceva scommesse su quanto saremmo durati, invece...» Oggi la ditta ha circa 40 dipendenti, dispone di macchinari all’avanguardia (il primo robot è arrivato a Stabio nel 1997) ed esporta in tutto il mondo, «dall’Islanda, al Congo, dall’America all’Asia».

