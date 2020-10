(Aggiornato alle 12.03) Abbondanti precipitazioni, in particolare nel Sopraceneri, e forti raffiche di vento si sono abbattute nella notte sul Ticino. Diversi i disagi segnalati: piante cadute in alcune località del Luganese, del Bellinzonese e del Locarnese. Il fiume Ticino si è ingrossato uscendo dagli argini e rendendo necessario il salvataggio di alcune mucche a Gudo e a Contone. A Bellinzona, in via General Guisan, una pianta è caduta a causa del vento finendo sul campo stradale. Al momento non si hanno segnalazioni di danni particolari e sembra che, fatta eccezione del caso di Morbio Inferiore (vedi sotto), nessuno sia rimasto ferito.

Alberi caduti, un forestale ferito a Morbio Inferiore

Un membro del servizio forestale è rimasto ferito durante l’intervento per il taglio di alcuni alberi caduti a causa del maltempo in via San Nicolao a Morbio Inferiore. L’incidente è avvenuto questa mattina verso le 2. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, l’uomo stava lavorando in collaborazione con i pompieri del Mendrisiotto quando è caduto da un muro alto alcuni metri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SAM, che hanno subito prestato le prime cure al ferito, in seguito trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Le ferite riportate non dovrebbero essere particolarmente gravi. Sul posto la polizia per gli accertamenti del caso. A Riva San Vitale una trave ha distrutto un fuoristrada parcheggiato nelle vicinanze di un tetto in costruzione.

Nel Mendrisiotto un «vento micidiale»

Nel Mendrisiotto, più che la pioggia, a creare disagi è stato il forte vento. Sono stati 85 gli interventi evasi dai militi del Centro Soccorso Cantonale Pompieri Mendrisiotto. Le chiamate sono iniziate già verso le 17.30 di venerdì. Il Comune più colpito è stato quello di Riva San Vitale. Il comandante Corrado Tettamanti, interpellato dal CdT, ha parlato di un «vento micidiale», spiegando di non ricordare «un evento del genere negli anni passati».

Diversi interventi nel Locarnese

A partire da ieri sera verso le 22, fino a questa mattina, con dei militi ancora attivi sul territorio, si sono verificati una ventina di interventi causati dall’ondata di maltempo che ha interessato tutto il Locarnese. Lo comunica il Corpo civici pompieri di Locarno in una nota. Una quindicina di militi ha risolto interventi a causa di allagamenti, taglio di piante cadute sul campo stradale e messa in sicurezza. Da segnalare anche un intervento effettuato dall’unità di intervento tecnica nei pressi dell’aeroporto cantonale di Magadino, questa mattina verso le 8.30, impegnati nel recupero di alcuni veicoli e rimorchi da lavoro rimasti sommersi nell’argine di contenimento del fiume Ticino. La situazione a livello di interventistica, per quanto riguarda il Locarnese, si sta lentamente normalizzando.

Il Cassarate fa impressione, ma è sotto controllo

I video del fiume Cassarate, specialmente in zona foce, sono abbastanza impressionanti, ma il Corpo civici pompieri di Lugano fa sapere che al momento la situazione non desta preoccupazioni. Il fiume è costantemente monitorato e non ha ancora raggiunto i livelli di guardia.

La situazione maltempo

Secondo MeteoSvizzera si sono registrati ingenti accumuli di precipitazioni in 24 ore, e localmente si sono superati i 400 mm. I venti di scirocco hanno toccato punte di 97 km/h a LocarnoMonti e 95 km/h a Lugano. In quota i venti hanno raggiunto i 181 km/h al Pizzo Matro.

