Piovono reclami contro l’antenna di 35 metri

Ha provocato una sorta di sollevazione popolare il progetto per l’installazione di una nuova antenna per la telefonia mobile a Besazio, nell’area dove si trovano i campi da tennis.

Tra le opposizioni inoltrate vi sono quella della Società ticinese per l’arte e la natura (STAN), della Lista civica per Mendrisio e di numerosi abitanti in quella zona di Besazio. Nella prima si spiega ad esempio che Besazio è inserito nell’inventario dei territori da salvaguardare a livello nazionale (è «d’importanza nazionale») e che «a mente dell’opponente l’edificazione di un’antenna con un’altezza pari a 35 metri - visibile peraltro dal fondovalle - è del tutto avulsa dalle peculiarità dei luoghi, non ha nulla a che vedere con la tipologia dei luoghi e si pone in manifesto contrasto con il principio di tutela del paesaggio sancito dalla norma sopracitata, oltre che dagli obiettivi di protezione dell’IFP» (l’Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali, ndr).