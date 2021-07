Addirittura, lo scorso venerdì «l’azienda alle 15.33 ha scritto (una mail!!!) ai collaboratori comunicando la conclusione della procedura di consultazione e che avrebbe atteso le 16.30 (ben 57 minuti di tempo!!!) per ricevere eventuali comunicazioni da parte di dipendenti che volontariamente volevano lasciare l’azienda». E ancora: «Ma il peggio è che questa comunicazione è stata accompagnata da un ricatto: chi avrebbe dato il proprio consenso al licenziamento avrebbe percepito un’indennità di uscita, chi, al contrario, non acconsentiva, sarebbe stato licenziato senza alcuna indennità di uscita. Un atteggiamento più da barbari che da Burberry!».

«Inutile sottolineare come il marchio Burberry, spalleggiato dai propri consulenti legali, abbia agito senza scrupoli e calpestando in maniera indegna i propri collaboratori e collaboratrici, che per anni hanno contribuito concretamente a generare ricchezza per l’azienda stessa».