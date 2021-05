«Troppo cemento con l’ampliamento dell’ospedale». Lo sostenevano i consiglieri comunali dei Verdi di Mendrisio, che a inizio 2017 avevano trasmesso un’interrogazione al Municipio in cui esponevano tutte le loro preoccupazioni.

La risposta si è fatta attendere parecchio, oltre 4 anni, ma è infine giunta nelle scorse ore. E racchiude anche diverse rassicurazioni.

A intimorire più del resto i rappresentanti dei Verdi era la sistemazione dell’area esterna che si affaccia su via Turconi dopo la realizzazione della nuova ala dell’ospedale. Lì si prevedeva infatti la creazione di uno spazio pubblico in parte pavimentato (circa 30 metri per 20) e in parte adibito a prato con alberi. Le dimensioni della zona pavimentata e il possibile impoverimento botanico del perimetro non convincevano però per niente...