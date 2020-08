Più vie dedicate alle donne? Mendrisio passa all’azione

Cos’hanno in comune Adele e Gottlieb Duttweiler e Lisa Vela Cleis? Apparentemente poco. I primi sono i fondatori della Migros e gli autori delle tesi che ne sanciscono l’impegno sociale e culturale, la seconda è stata maestra per un quarantennio a Ligornetto, dove si è distinta per i suoi programmi didattici (ci perdonerete per i riassunti riduttivi). Le due donne sono le uniche a cui a Mendrisio sono dedicate delle vie (nel primo caso si tratta di una piazza): piazza Adele e Gottlieb Duttweiler a Capolago e via Lisa Vela Cleis a Ligornetto. «Nel capoluogo momò solo l’1,98% delle 101 piazze e vie con nomi di personalità della storia ticinese e del Mendrisiotto omaggia una donna». Lo aveva spiegato il Municipio un anno fa, rispondendo a un’interrogazione sul tema. A livello ticinese - il dato è contenuto in una seconda interrogazione sul tema presentata, nona caso, in occasione della festa della donna dell’8 marzo - le vie dedicate a delle donne sono 15.