Gruppi di lavoro, obiettivi, esperti coinvolti, correttivi scelti. Il lungo e articolato lavoro fatto dal Corpo di polizia della Città di Mendrisio dopo la segnalazione di una serie di problemi interni, soprattutto comunicativi - ma che nel tempo hanno portato a un clima di lavoro non ideale, malessere tra gli agenti, apertura di inchieste amministrative, trasferimenti, eccetera - è stato riassunto in una risposta del Municipio diffusa ieri. Una risposta da cui si apprende prima di tutto che il lavoro di analisi condotto con l’aiuto di una specialista è concluso. Il punto finale a questo processo - il cui nome è «Clima di lavoro» - è stato messo il 25 settembre «allorquando tutto il corpo di polizia si è riunito in plenum per la presentazione dei risultati dei vari gruppi di lavoro appositamente...