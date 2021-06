Pollo bruciacchiato, negozio evacuato

La cena nel forno che brucia, la cucina che si riempie di fumo e l’allarme antincendio che suona finché, sventolando uno strofinaccio, qualcuno non riesce ad allontanare il fumo e disattivare il dispositivo. Scene come questa si vedono spesso nei film. Questa mattina però una situazione simile si è verificata anche nella realtà (e per di più in un negozio) facendo scattare l’allarme.