Ha suscitato la curiosità di qualche chiassese, e un po’ di preoccupazione anche, il dispiegamento di forze intorno al Cinema Teatro in via Dante Alighieri a Chiasso oggi intorno alle 14.30. Sul posto, in particolare, sono accorsi i pompieri del Mendrisiotto, muniti di autobotte e autoscala.

Per un attimo si è temuto il peggio per la struttura. «Tutto sotto controllo», rassicura però il comandante del Corpo Corrado Tettamanti da noi contattato in seguito ad una segnalazione giunta in redazione. «Si è trattato solo di un intervento precauzionale a causa di un allarme automatico scattato».