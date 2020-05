Pompieri del Mendrisiotto allertati per la Fuoriuscita di sostanze chimiche all'interno di un’industria alimentare in via Laveggio a Stabio, questo pomeriggio, 5 maggio, verso le 15.15. Sul posto sono intervenuti l'unità chimica regionale del centro di soccorso dei pompieri del Mendrisiotto, il servizio ambulanza del Mendrisiotto, la Polizia Cantonale e quella Comunale. La zona è stata immediatamente isolata per agevolare le operazioni di bonifica dell'area da parte dei pompieri, debitamente equipaggiati. Stando alle informazioni diffuse da Rescue Media, non si registrano conseguenze fisiche per i collaboratori della ditta che hanno immediatamente attivato i protocolli di sicurezza. Al momento non sono note le cause che hanno generato il problema.