Un incendio è divampato in una zona impervia dei boschi della Valle di Muggio, tra Caneggio e Bruzella. Le fiamme si sono rapidamente estese rendendo necessario l'intervento degli elicotteri per il lancio d'acqua. Infatti non è fattibile raggiungere l'area interessata con i veicoli dei pompieri del Centro Cantonale di Soccorso del Mendrisiotto. Diversi militi si sono portati in zona attraverso sentieri per poter creare linee taglia fuoco e contenere la propagazione. Le operazioni vengono coordinate da un posto di comando allestito sull'altra sponda della valle.