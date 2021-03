«Quel giorno ero di III picchetto, mai avrei pensato di uscire per un intervento. Eppure è stato così: ho lavorato per tutta la notte, ho “fatto fuori ” dieci bombole di ossigeno; una volta a casa ho fatto una doccia e nella vasca l’acqua era tutta nera»: questo piccolo racconto di un pompiere – relativo al grande incendio di pneumatici del dicembre scorso – ci è stato rivelato oggi dal presidente della Delegazione consortile Samuel Maffi in occasione della presentazione dell’attività 2020 del Centro di soccorso cantonale pompieri del Mendrisiotto (CSCPM). Lo scopo era di mettere in rilievo la grande abnegazione e il grande impegno che mettono i pompieri volontari nello svolgere il loro servizio a favore della popolazione. Ma allo stesso tempo voleva essere un ringraziamento «al pompiere» inteso come figura pronta in pochi minuti ad affrontare urgenze di vario tipo.

Anche quattro donne

IL CSCPM è molto giovane e retto da un consorzio costituitosi nel 2019 con l’accorpamento dei gruppi di Mendrisio e Chiasso. Lo scorso anno – ha spiegato il comandante Corrado Tettamanti, peraltro neopresidente della Federazione ticinese – è stato quello del consolidamento dell’organizzazione, che proseguirà anche nell’immediato futuro. Un lavoro non da poco che si inquadra nelle novità introdotte a livello cantonale come ad esempio l’entrata in funzione della nuova centrale d’allarme a Bellinzona.

Oggi il corpo conta 148 militi, fra cui 4 donne (ciò che rende particolarmente orgoglioso Tettamanti). I professionisti sono solo 3, oltre naturalmente al comandante. Ciò vuol dire che gli altri sono volontari che spesso «rubano» ore al loro datore di lavoro per servire la comunità. Per fortuna che molti volontari sono impiegati dei due Comuni polo e possono «partire» rapidamente dalle rispettive caserme. Con questa premessa non è quindi facile organizzare operativamente il lavoro e i picchetti, soprattutto quelli nella fascia diurna (peraltro quando gli interventi sono più frequenti). «Non è semplice pianificare i turni in modo da avere 8 uomini subito a disposizione e poi altri 8, fino agli eventi maggiori che possono coinvolgere anche 40 militi)» ha affermato Tettamanti. E la memoria del comandante è andata ai due grandi incendi che hanno caratterizzato il lavoro nel 2020, quello al deposito di pneumatici alla PM Ecorecycling a Mendrisio e quello al mulino di Maroggia (in appoggio ad altri corpi, visto che quel Comune non figura nel comprensorio).

Lo zampino della COVID-19

La pandemia ha messo lo zampino anche sul complesso dell’attività pompieristica che l’anno scorso è stata importante, anche se leggermente inferiore rispetto al 2019 (vedi box a lato). «La pandemia ci ha proiettati in una situazione straordinaria che ci ha profondamente messi alla prova». Ciò «ha reso molto difficile la nostra abituale attività ma il CSCPM ha potuto garantire in ogni momento il suo servizio di soccorso» ha affermato il comandante.

Il sostegno politico

«Il lavoro tecnico del comando, e di riflesso di tutto il CSCPM, ha potuto avvenire nel migliore dei modi grazie al supporto degli organi politici del consorzio, al loro sostegno e all’interesse verso la causa pompieristica» ha aggiunto Tettamanti. Un ringraziamento ricambiato dai membri della Delegazione consortile. Oltre al presidente Maffi erano presenti ieri la vicepresidente Sonia Colombo Regazzoni, Fabio Canevascini e Claudia Canova.

Ricordiamo che del comprensorio fanno parte 14 Comuni su un territorio di circa 115 km quadrati e con più di 55.000 abitanti.

Dati e confronti

Gli interventi nel 2020 sono stati 550 (-9 rispetto al 2019): 206 per incendi, 124 per eventi naturali, 105 per inquinamenti, 37 per allagamenti, 37 per salvataggi, 10 per incidenti e 31 per eventi diversi. I servizi a terzi sono invece stati 194 (-15), di cui ben 156 per disinfestazioni da imenotteri (api e vespe). Infine i i momenti di formazione erogati a terzi sono stati 21.

Arriva il vessillo

Intanto da mesi è pronto il nuovo vessillo del Centro di soccorso del Mendrisiotto. Purtroppo l’anno scorso non ha potuto essere inaugurato e benedetto a causa della proibizione delle manifestazioni in tempo di pandemia. Si conta di riuscire nel prossimo settembre.

