Siete chiusi in casa. Le vostre pareti bianche vi contengono e vi trattengono, l’aria si fa elettrica, si nutre della vostra ansia, delle tensioni con chi con voi condivide questo spazio sospeso, dell’incertezza e delle preghiere per allontanare una minaccia impercettibile, fatale. Siamo certi che non dovete fare eccessivo uso di fantasia per immaginare una simile scena, tanto vivido è ancora il ricordo di un periodo che ora si spera essere infine giunto a conclusione. Né incorrerete dunque in particolari difficoltà nell’immedesimarvi in chi una situazione analoga – certo con le debite proporzioni – è costretto a viverla sempre, costantemente.

India ha 18 anni, vive in Svizzera da otto e deve convivere con la sua personalissima forma di lockdown: un provvedimento di restrizione territoriale...