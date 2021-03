L’Ufficio postale di Coldrerio potrebbe fare la stessa fine di quelli di Balerna e Vacallo (e di altri in Ticino). La direzione del Gigante Giallo ha infatti informato il Municipio di aver intenzione di chiudere l’ufficio postale in via San Giorgio. Non subito, l’orizzonte temporale è quello del giugno 2022, spiega il segretario comunale Andrea Luisoni. La Posta «ritiene che l’affluenza sia decisamente minima e in stagnazione, fatta eccezione per l’impostazione di pacchi da parte di clienti commerciali». La volontà sembra essere quella usata altrove: affidarsi a un partner ed erogare servizi postali in forma diversa.